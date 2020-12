Zahl der positiv Getesteten in den Einrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung steigt weiter

In den Einrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung für Menschen mit Behinderung ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen angestiegen. Bisher gibt es aber weder unter den Menschen mit Behinderung noch unter den Mitarbeitenden schwerere Verläufe. Das hat die Stiftung mitgeteilt.

Im Haus Raphael in Ingerkingen sind aktuell zehn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung und acht Mitarbeitende positiv auf Corona getestet. Neun Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und drei Mitarbeitende sind bereits wieder genesen und stehen nicht mehr unter Quarantäne. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Haus Raphael gehen derzeit nicht in die benachbarte Schule St. Franziskus und besuchen auch ihre Ausbildungs- und Arbeitsangebote vorläufig nicht mehr. In der Schule St. Franziskus, wo drei Mitarbeitende infiziert sind, werden momentan nur noch externe Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Aufgrund des Lockdowns endet der Unterricht am 15. Dezember. Stand heute wird die Schule den Unterricht erst am 11. Januar 2021 wiederaufnehmen.

Ein Teil der Bewohner ist zu Hause

Ein Teil der Kinder und Jugendlichen, die in Ingerkingen leben, ist bereits zu Hause bei ihren Eltern. Aktuell betreuen die Mitarbeitenden in Haus Raphael noch 39 Personen. Weil über die Infizierten hinaus eine hohe Zahl Mitarbeitende in Quarantäne sind, sei es eine Herausforderung, alle Dienste in den Wohngruppen abzudecken. „Unsere oberste Priorität ist es, die Verbreitung des Virus einzudämmen und so die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, aber auch unsere Mitarbeitenden zu schützen“, sagt Wolf-Dieter Korek, Leiter des Bereichs Kinder-Jugend-Familie der St. Elisabeth-Stiftung. „Im Moment arbeiten die Mitarbeitenden an der Belastungsgrenze.“ Selbst positiv Getestete hätten sich angeboten, mit infizierten Kindern weiterzuarbeiten, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. „Das können wir natürlich nicht zulassen, aber ich kann nur den Hut ziehen vor diesem Engagement.“

Auch in den Wohngemeinschaften und Wohnhäusern des Heggbacher Wohnverbunds (HWO) der St. Elisabeth-Stiftung hat die Zahl der infizierten Personen in der vergangenen Woche zugenommen. Momentan gibt es verteilt über mehrere Standorte des HWO in den Landkreisen Biberach und Alb-Donau 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Mitarbeitende mit einem positiven Testergebnis. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, wurden die Kontakte jetzt stark reduziert. Bewohnerinnen und Bewohner aller Standorte sind am vergangenen Wochenende in frühzeitige Weihnachtsferien gegangen. „Unser oberstes Ziel ist es, eine Ausbreitung des Virus in unseren Einrichtungen zu verhindern“, sagt Renate Weingärtner, Leiterin des HWO. „Zudem möchten wir vermeiden, dass sich die Situation über die Weihnachtsfeiertage und die bevorstehenden Lockerungen weiter anspannt.“

Schnelltest kommen flächendeckend

Mitarbeitende aus dem Förder- und Betreuungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Heggbach unterstützen am Standort ihre Kolleginnen und Kollegen im HWO, um die Dienste auf den Wohngemeinschaften abzudecken. Zudem arbeiten die Mitarbeitenden des HWO ab sofort in allen Einrichtungen nur noch mit FFP2-Masken. Wo positive Infektionsfälle oder Verdachtsfälle auftreten, werden flächendeckend PoC-Schnelltests durchgeführt. „Die Versorgung unserer Bewohnerinnen und Bewohner unter diesen erschwerten Bedingungen weiterhin sicherzustellen, ist für uns alle eine große Herausforderung“, sagte Renate Weingärtner.