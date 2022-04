Yvonne Hergane liest aus „Die Chamäleondamen“

Yvonne Hergane ist seit den 90er-Jahren schon in mehreren Verlagen mit witzigen und geistreichen Büchern für junge Menschen vertreten. Nun aber hat sie ihr Debüt als Romanautorin vorgelegt. Bildstark, poetisch und überaus sensibel beschreibt Hergane in ihrem generationenübergreifenden Portrait vier Frauenschicksale über vier Generationen hinweg. Dabei ist dieser Roman in seiner Form und Sprache herausragend, mit seinem Humor unterhaltsam und berührend. Im Gespräch mit Autor und Verleger Florian L. Arnold wird sie am Freitag, 6. Mai um 19 Uhr im Kunst Schalter Schemmerhofen über die Motive und die Entstehung dieses Romans sprechen.

„Wie langweilig, denkt Edith in ihrer Hochzeitsnacht. Sowas stellt man sich doch ganz anders vor.“ Ediths Hochzeitsnacht findet im Frühling 1919 in Reschitza statt. Das ist eine Stadt in Westrumänien, ehemals Industrie- und Montanzentrum der Habsburger Monarchie und Heimatstadt der rumäniendeutschen Autorin Yvonne Hergane, die hier einen Teil ihrer Familiengeschichte erzählt.

Die Beziehungsgeschichten zwischen Männern und Frauen, Müttern und Töchtern, Repression und Freiheit, Heimat und Fremde sind universell, zeitlos und amüsant. Ein wunderbares Lesevergnügen mit Tiefgang, das für die Liste „Bayerns Beste Independent Bücher 2020“ ausgewählt worden ist.

„Die Chamäleondamen“ ist ein großes Panorama von feinsinnig poetisch und mitunter bitterkomisch erzählten Schicksalen. Yvonne Hergane, geboren 1968, studierte nach dem Abitur Germanistik, Anglistik und Buchwissenschaft in Augsburg und München. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet sie als Autorin, freie Übersetzerin und Lektorin.