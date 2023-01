Wunschbaum bringt in Ingerkingen viel Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Aktion „Wunschbaum“ und einem Scheck in Höhe von 1000 Euro hat die LBBW dem Standort Wohnen und Begleiten in Ingerkingen der St.-Elisabeth-Stiftung große Freude bereitet.

Welches ist mein Geschenk? Ist mein Weihnachtswunsch dabei? Zwei Dutzend Kinder und junge Erwachsene der acht Wohngruppen aus dem Bereich Wohnen und Begleiten Ingerkingen der St.-Elisabeth-Stiftung waren am Montag (19. Dezember) im Atrium des Hauses Raphael in gespannter Vorfreude. Nicht von ungefähr. Denn Daniel Graf und Ulla Oehme von der LBBW-Bank waren für eine vorweihnachtliche Bescherung zu Besuch und hatten mehrere Körbe prall gefüllt mit liebevoll verpackten Geschenken dabei.

Bereits im vierten Jahr hatte die Bank die Aktion „Wunschbaum“ organisiert. Im Vorfeld durften die rund 70 Kinder und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 25 Jahren jeweils einen Wunsch für bis zu 20 Euro aufschreiben oder nennen. Die Wunschzettel wurden dann in den LBBW-Filialen in Ulm und Biberach am „Wunschbaum“ befestigt, die dann von Kunden und Beschäftigten mitgenommen und erfüllt werden konnten.

Daniel Graf, Leiter der Filialen in Ulm und Biberach, schwärmte: „Die Wunschzettel waren auch in diesem Jahr wieder ruckzuck weg.“ Wobei es teils eine Herausforderung gewesen sei, die speziellen Wünsche zu realisieren, wie Graf schmunzelnd anmerkte. Die Wünsche hätten von Kuscheldecken, Stirnlampen, Schlafanzügen mit speziellen Motiven, Büchern, Badebomben, Taucherbrillen, DVDs bis hin zu einem Polizeikostüm für die Fasnet, Kosmetik und Modeschmuck gereicht. „Es kommt so viel Freude zurück. Das ist für uns der schönste Lohn“, zieht Daniel Graf begeistert Bilanz. Als Dankeschön erhielten Daniel Graf und Ulla Oehme von den Kindern und Jugendlichen ein farbenfrohes Transparent. Damit in den acht Wohngruppen noch der eine oder andere Wunsch erfüllt und wichtige Anschaffungen getätigt werden können, hatte die LBBW-Bank zudem 1000 Euro als Spende beigesteuert.