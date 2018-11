Worte am Puls der Zeit

Der frühere Abtprimas der Benediktiner, Pater Notker Wolf, hat in Ingerkingen zum Thema „Die jugendliche Weltkirche“ referiert. Notker Wolf war von 2000 bis 2016 Abtprimas des ältesten Ordens der Christenheit und weltweit für die Betreuung der über 1000 Klöster und 23000 Mitarbeiter der benediktinischen Konföderation verantwortlich.

In der Zeit als Abtprimas hat Wolf in Rom und zahlreichen anderen Ländern gelebt. Jetzt ist er wieder zurück, dort wo alles begann, im Benediktiner Kloster St. Ottilien. Unter dem Thema „Die jugendliche Weltkirche“ berichtete er von seinen Erfahrungen und Begegnungen mit Christen in anderen Ländern und Kontinenten.

„Wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen, treffen wir Leute, die sind alle sechzig plus“, resümierte der Pater. Anders sehe es aus, „wenn wir in die Weltkirche hineinschauen. 25 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht einmal 15 Jahre alt, demnach müsste die Jugend auch in der Kirche zu finden sein. Und das sei sie tatsächlich, aber außerhalb Europas. So sei in Afrika in den letzten Jahren die Zahl der Kirchenmitglieder von 185 Millionen auf 225 Millionen angestiegen, darunter seien viele junge Familien. Die Gottesdienste seien frühmorgens um sechs Uhr schon gut besucht. Natürlich könne man sagen, „in Afrika ist nichts los, die brauchen nicht ausschlafen und deshalb keine ‚Langschläfermesse’“. Es gebe aber einen Grund, vermutete der Ordensmann: Diese Menschen, die so mit der Natur verbunden sind, hätten einen natürlichen Zugang zu Gott. „Für sie ist Gott eine Erfahrung.“

In Nordhaiti hätten ihn Franziskanerinnen gebeten, in eine große Pfarrei mit vier Basisgemeinden mitzukommen, um dort einen Gottesdienst abzuhalten. Sie hätten schon seit vier Jahren keinen Pfarrer mehr gesehen. „Die haben mich auf einen Esel gesetzt und dann ging es durch die Berge zu den Kirchengemeinden.“ Als er in den Basisgemeinden ankam, erfuhr er eine große Liebenswürdigkeit. Alles war gesäubert „und ich wurde mit Jubel begrüßt“.

„Da kam ich mir vor wie Jesus beim Einzug in Jerusalem und dachte, hoffentlich rufen sie am Ende nicht ‚ans Kreuz, ans Kreuz mit ihm!’“, sagte der Benediktiner lächelnd. Für seine verständlichen Ausführungen erntete Wolf anerkennenden Beifall und der Schemmerhofer Pfarrer Kilian Krug dankte ihm mit einem Präsent.

Worte am Puls der Zeit

Seine einfache und klare Sprache zeichnet den unkonventionellen Ordensmann aus, der sieben Sprachen spricht. Nicht nur das, er findet auch Worte am Puls der Zeit. Bei seinen Vorträgen verwende er kein Manuskript, sagte Pater Notker Wolf im SZ-Gespräch und fügte schmunzelnd hinzu: „Ich will ja nicht vorlesen.“