Workshop im Kunstschalter zum Thema Bildung

„Was hend Äffle und Pferdle mid Bildung z’doa?“ Darauf soll am Freitag, 23. September, 14 bis 18 Uhr, im Kunstschalter in Schemmerberg eine Antwort gefunden werden. Veranstaltet wird ein Nachmittag zur kulturellen Bildung mit Karl Phillip Engelland, Kulturagent Ulm, und Kerstin Schaefer, freie Künstlerin und Leiterin der Jugendkunstschule Stuttgart-Fellbach für Lehrer, junge Familien, Eltern, Erzieher und andere Interessierte. Nach einer Einführung laden Engelland und Schaefer zu überraschender Entdeckungsreise ein und bitte vorab die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Beiträge (Ausschnitte, Bücher und ähnliches) zu den zwei schwäbischen Kultfiguren mitzubringen. Mit Äffle und Pferdle werden im Kunstschalter Zusammenhänge der schwäbischen Bildung dargestellt. Der unterhaltsame Nachmittag mit Workshopcharakter will Ansätze von künstlerischem Handeln zeigen, das auch im Alltag stattfindet, ohne als solches erkannt zu werden. Dabei soll erkundet werden, was kulturelle Bildung ausmacht und wie sie das Verständnis und die Auseinandersetzung mit der bestehenden Welt fördern kann. Die Wertschätzung der eigenen kulturellen Bildung bietet zusätzliche Chancen, komplexe gesellschaftliche Veränderungen nachzuvollziehen und mitzugestalten.