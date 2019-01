Ein Wohnmobil ist am frühen Dienstagmorgen in Schemmerhofen in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, war ein Zeuge gegen fünf Uhr im Finkenweg in Schemmerberg auf dem Weg zur Arbeit. Der hörte an einem Wohnmobil einen Rauchmelder und sah die Flammen im Innenraum.

Sofort setzte der Mann den Notruf ab. Die Feuerwehr rückte schnell aus und verhinderte Schlimmeres. Das Wohnmobil brannte zwar komplett aus, angrenzende Gebäude blieben aber unversehrt. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war im Wohnmobil ein Heizlüfter in Betrieb. Möglicherweise geriet dieser in Brand und entzündete so das Wohnmobil. Hinweise auf Fremdverschulden liegen der Polizei nicht vor. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.