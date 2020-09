Wohngebiet ist Thema im Schemmerhofer Rat

Der Schemmerhofer Gemeinderat soll ein seiner Sitzung am Montag, 14. September, einen Entwurf für den Bebauungsplan Holzweg II (Aufstellung) in Schemmerhofen beraten. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Außerdem wird der Entwurf mit Begründung vorgestellt, in die Stellungnahmen aus der Anhörung zur zweiten Änderung des Flächennutzungsplans Schemmerhofen eingeflossen sind. Weitere Themen sind Auftragsvergaben für den Breitband-Übergabepunkt zur Versorgung des Baugebiets in Aßmannshardt sowie für den Feinbelag im Wohngebiet Unter dem Schleifweg in Altheim.

Zu Beginn können Bürger Fragen stellen, außerdem gibt es Bekanntgaben, Baugesuche und Verschiedenes.