Wild abgelagertes Öl: Feuerwehr Schemmerhofen verhindert Schlimmeres

Die Polizei ermittelt seit Donnerstag wegen einer Müllablagerung bei Schemmerhofen. Einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ulm zufolge entsorgten Unbekannte auf gefährliche Weise eine Flasche mit Öl und einen Kanister mit Frostschutzmittel.

Die Gegenstände lagen parallel zur Landesstraße 266 an den Bahngleisen zwischen Schemmerhofen und Äpfingen, in der Nähe des Wasserschutzgebiets. Aus beiden Behältern traten sogar die Flüssigkeiten aus und drohten in die Erde zu sickern.

Ausgelaufenes Öl gebunden

Die Feuerwehr Schemmerhofen verhinderte dies. Sie war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und nahm das ausgelaufene Öl mit Bindemittel auf, sagte Kommandant Martin Musch.

Spezialisten der Polizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Sie bitten um Zeugenhinweise. Die Polizei weist darauf hin, dass Müll nicht in die Natur gehört. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Für Müllablagerungen in der Natur drohen teils hohe Bußgelder.