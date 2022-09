Wie zwei Frauen aus der Region ein Hilfsprojekt in Namibia unterstützen

Pater Bernhard Nordkamp war viele Jahre Seelsorger in Schemmerhofen. Bekannt wurde er aber auch für sein Hilfsprojekt für Kinder in Namibia. Zwei Frauen aus der Region tragen bis heute mit Spenden dazu bei, dass das Pater Bernard Nordkamp Center weitergeführt werden kann. Was motiviert sie und wie sieht ihr weiterer Zeitplan aus?

Zufällig entdeckte Peggy Gasche-Müller eine kleine Wandtafel in Windhuk, der Hauptstadt Namibias. Auf der Tafel wurde über das Nordkamp Center berichtet und so kam sie mit den Besitzern einer Pension ins Gespräch. „Das hat mich damals neugierig gemacht“, erzählt sie heute.

Geld gesammelt mit Büchermarkt

Die Laupheimerin Peggy Gasche-Müller reist bereits seit 2001 regelmäßig ins südliche Afrika. Ihr Herz schlägt für die „grandiose Natur, die Ruhe und die Menschen dort“. Als sie dann 2007 vom Nordkamp Center erfuhr, beschloss sie, selbst aktiv zu werden und zu helfen. Schon im darauffolgenden Jahr überbrachte sie erste Spenden. Gesammelt hatte sie diese bei einem kleinen Büchermarkt in ihrem Kosmetikstudio in Laupheim. Seit dem seien jedes Jahr 1000 bis 1200 Euro zusammengekommen.

Peggy Gasche-Müller aus Laupheim möchte im September erneut nach Windhuk reisen. (Foto: Privat)

Eine Überweisung nach Afrika wäre teuer, außerdem ist es ihr wichtig, selbst zu prüfen, ob die Spenden richtig eingesetzt werden. Daran hat sie keine Zweifel, betont sie. Und auch nicht daran, dass sie mit kleineren Summen etwas bewegen kann: „Wenn man nicht im Kleinen hilft, bringt auch das Große nichts.“ Zu sehen, wie sich die Kinder freuen, motiviere sie, immer weiter zu machen. „Wenn wir dort waren, hatten wir immer eine Traube von Kindern um uns.“ Alle seien „wissbegierig“ und „total nett“ gewesen.

Leben in Wellblechhütten

Das Bernhard Nordkamp Center liegt westlich der Hauptstadt Windhoek. Dort leben die Einwohner in ärmlichen Verhältnissen und ihr Zuhause besteht meist aus Wellblechhütten. Die Kinder werden oft mit häuslicher Gewalt, Alkoholproblemen innerhalb der Familie und bitterer Armut konfrontiert.

Bis zu 130 Kinder werden im Center nachmittags zusätzlich schulisch betreut, können an Freizeitaktivitäten teilnehmen und dürfen „auch einfach nur Kind sein in einer sicheren Umgebung“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie bekommen zu Essen, oft die einzige Mahlzeit am Tag, erleben Zuneigung, Anerkennung, Lob und Zuspruch.

Essenspakete für die Kinder

Allerdings hat auch die Corona Pandemie dort ihre Spuren hinterlassen: Bei der vorübergehenden Schließung des Centers wurden Essenspakete an die Kinder verteilt. Inzwischen ist ein sehr ehrenamtliches Team motiviert die Versäumnisse der Pandemie, besonders in schulischer Hinsicht, wieder aufzuholen.

Peggy Gasche-Müller trägt mit ihrer Hilfe dazu bei. Auch nach dem tragischen Tod ihres Mannes nach einer Krankheit bricht sie erneut auf: Schon Ende September reist sie wieder nach Namibia und will dabei auch neue Spenden übergeben.

Auch Brigitte Lämmle aus Ingerkingen, die 2007 mit Pater Bernhard Nordkamp, Namibia bereisen konnte, unterstützt bis heute das Hilfsprojekt. Sie betont: Das Bernhard Nordkamp Center lebt nur von Spendengeldern. „Es müssen Miete, Strom- und Wasserrechnungen, Verpflegung, Schulmaterial und vieles mehr für Aufwendungen gestemmt werden“, schreibt sie in einer Mitteilung. Sie und Peggy Gasche-Müller hoffen, dass sich auch in Zukunft Spenderinnen und Spender für das Hilfsprojekt finden.