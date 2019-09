Wie es einer Gruppe Jugendlicher aus Schemmerhofen gelingt, die Kirchen zu füllen

Die nächste Prayernight findet von 21. bis 22. September in der Schemmerhofer Wallfahrtskirche, Käppelesstraße 16, statt. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit einer „Warm Up Session“, um 17 Uhr folgt ein Vortrag zum Thema

„Eucharistie“ im Haus St. Anna und um 20 Uhr ein Jugendgottesdienst. Im Anschluss findet die Anbetung mit Beichtgelegenheit statt. Das Programm am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Messe.