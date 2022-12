Wie ein Schemmerhofer den Sprung in den Profisport geschafft hat

Der Schemmerhofer Nico Pulvermüller hat geschafft, wovon andere träumen: den Sprung in den Profisport. Und das in einer relativ unbekannten Sportart. Geholfen haben ihm dabei Online-Anleitungen und viel Ausdauer. Warum der 22-Jährige bereit ist, viel für seinen Sport zu opfern.

Judo war ihm zu langweilig. Das hatte er als Jugendlicher bereits ausprobiert. Das starre Regelwerk engte ihn ein, erzählt er heute. Sehr viel abwechslungsreicher schien ihm der Kampfsport Grappling, bei dem viele verschiedene Kampftechniken kombiniert werden. „Eigentlich ist fast alles erlaubt, außer Schlagen, Beißen und Spucken“, erklärt er. Genau das mache für ihn auch den Reiz aus.

Arbeit und Sport kombiniert

Mit 17 Jahren wechselte Nico Pulvermüller schließlich zu der Sportart. Doch der Anfang war holprig. „Ich wollte das ursprünglich nur als Hobby ohne Wettkämpfe betreiben.“ Der Schemmerhofer begann in einem Sportclub in Ulm zu trainieren, merkte aber dass er noch nicht den gewünschten Erfolg hatte. Das habe sich erst geändert, als er sein Training selbst in die Hand nahm. Er kaufte sich unter anderem Onlineanleitungen von herausragenden Kampfsportlern und trainierte hart. Jeden Tag viele Stunden.

Gleichzeitig arbeitete er als KFZ-Mechatroniker. „Zu arbeiten und zu trainieren, war sehr stressig. Ich hatte kaum Zeit für etwas anderes“, erzählt er. Als Mechatroniker verdiente er gut. Dennoch entschied er sich schließlich für den Sport. Im Januar dieses Jahres kündigte er seinen Job, um sich voll auf das Grappling zu konzentrieren. „Jetzt stehe ich finanziell schlechter da. Aber ich habe gemerkt, dass ich viel Potenzial habe und das Grappling als Profi ausüben möchte.“ Vor allem verfügt der Spitzensportler jetzt über mehr Zeit, die er auch zur Regeneration nutzen kann.

Auszeichnung für Engagement

Das hat sich zuletzt auch bei der Weltmeisterschaft in Spanien bezahlt gemacht. In der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm erkämpfte er im Oktober dieses Jahres Silber (SZ berichtete). „Es ist unbeschreiblich, dass ich diese Ziel verwirklichen konnte. Dass ich jetzt schon eine Medaille geholt habe, zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, auf das Grappling zu setzen.“

Um die sechs Stunden täglich trainierte Pulvermüller nach eigenen Angaben im Vorfeld der WM. Doch Sponsoren gibt es für die Sportart kaum. „Wir bekommen fast nur materielles Sponsoring.“ Sein Geld verdient er vor allem mit Sportkursen. Seit diesem Jahr hat er sich auch ein eigenes Team aufgebaut, mit dem er regelmäßig trainiert. „Wir machen alle den gleichen Sport und wollen alle besser werden.“ Mit seinem Sieg in Spanien als Vizeweltmeister in Spanien steht außer Frage, dass Nico Pulvermüller der beste von ihnen ist. „Mir macht es jetzt viel Spaß, mein Wissen auch weiterzugeben“, sagt er.

Für sein sportliche Leistung wird Nico Pulvermüller nun auch am Mittwoch, 7. Dezember, von der Gemeinde Schemmerhofen geehrt.