WFV-Pokal: SV Alberweiler II erreicht Viertelfinale

Der SV Alberweiler II (Landesliga II) hat im Achtelfinale des Frauenfußball-WFV-Pokals beim VfB Stuttgart II (Landesliga I) mit 4:3 nach Elfmeterschießen gewonnen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es noch 0:0 gestanden.

Das Spiel war geprägt von vielen hohen Bällen. Torchancen waren zunächst Mangelware, auch wenn sich die Partie zumeist in der Hälfte des VfB II abspielte. Alberweilers beste Chance verzeichnete Diana Ringeis, deren Abschluss am Pfosten landete. Im Gegenzug setzte eine Stuttgarterin den Ball an die Querlatte. Im Elfmeterschießen bewiesen dann die Alberweilerinnen die besseren Nerven.

Zunächst glich Selina Gaus zum 1:1 aus, das 2:2 besorgte Kim Klapper. Den dritten Elfmeter des VfB hielt dann SVA-Keeperin Pauline Renz gegen Chiara Riske. Tamara Bauschatz verwandelte zum 3:2 für Alberweiler, danach parierte erneut Pauline Renz. Leonie Schick knallte das Leder an die Querlatte, Michelle Prell traf zum 3:3. Den entscheidenden Elfmeter zum 4:3 für Alberweiler verwandelte schließlich Svenja Guth. Damit steht Alberweiler nun mit zwei Mannschaften im Viertelfinale.