Der Musikverein „Cäcilia“ Schemmerberg hat die Premiere des Theaterstücks „Landeier – Bauern suchen Frauen“ präsentiert. Das Stück von Frederik Holtkamp wurde auf schwäbisch aufgeführt.

Jedes Jahr führt der Sportverein, die Landjugend, der Liederkranz oder der Musikverein in Schemmerberg ein Theater mit Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag auf. Die Organisatoren rechnen jedes Jahr mit durchschnittlich 1000 Besuchern. Bereits im Mai haben die Mitwirkenden nach passenden Stücken gesucht, die anschließend gelesen und bewertet werden sollten. „Nachdem wir uns für dieses Werk entschieden haben, haben wir es uns erst mal in München angesehen“, sagt Organisator Christian Engstler. „Wenn man schon beim Lesen schmunzeln muss, ist es das richtige Theaterstück. So haben wir uns für Landeier entschieden.“

Die Komödie hat bei Besuchern allerdings mehr als ein Schmunzeln ausgelöst. Die Jungbauern Felix, Jakob und Richard sind allesamt Mitte dreißig und Single. In ihrem oberschwäbischen Dorf Zillenbach finden sich allerdings nicht die passenden Frauen für die Freunde. In der Gaststätte von Sepp (Wolfgang Geiselmann) tauschen sie sich regelmäßig über ihre vergeblichen Flirtversuche aus. Die Kontaktanzeigen von Landwirt Jakob (Mathias Huber) im „Mitteilungsblättle“ sind nicht allzu erfolgreich. Schweinezüchter Felix (Thomas Hagel) versucht es mit einer Partnervermittlung und Biobauer Richard (Jan Oelmaier) findet auf Ü30-Partys auch nicht, was er sucht.

Gemeinsam mit dem Gastwirt kommen die drei Jungbauern auf die Idee, Videos über sich selbst zu drehen, um sie ins Internet zu stellen.

Videos auf der Leinwand

Überraschende Pointen und Wortspiele in Kombination mit der urigen Atmosphäre eines schwäbischen Gasthauses auf dem Land sorgten beim Publikum für Lachtränen. Regisseurin Ulrike Haller hatte sogar die Idee einer Leinwandprojektion der vorab gedrehten Videos von den Single-Bauern, was für Abwechslung sorgte.

Im Lauf der drei Akte scheint die Komödie immer unbefangener zu werden, bis Felix, Jakob und Richard sich schließlich entscheiden, ein gemeinsames Video für die Frauenwelt zu drehen. Postbotin Gertrud (Lucia Sterzer) und Studentin auf Durchreise Lisa (Simone Schäfer) haben den Einfall, im Video Hausarbeit mit einem Striptease zu verbinden. Spätestens bei der exzentrischen Performance der Hauptdarsteller bleibt kein Auge trocken.

„Die größte Herausforderung bei diesem Stück war für mich, die eigene Persönlichkeit zurückzustellen, um die von Jakob anzunehmen“, erzählt Mathias Huber. Eines haben die Hauptdarsteller mit ihren Rollen aber gemeinsam: Sie führen ein Single-Leben.