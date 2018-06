Weiterer Einbruch in Schemmerhofen

Die Einbruchserie in Schemmerhofen geht weiter: Wie die Polizei berichtet, sah ein Zeuge am Montagmorgen ein aufgebrochenes Fenster an einem Gebäude in der Käppelestraße. Dadurch stieg der Einbrecher offenbar ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem brach er dort weitere Türen auf. Die Polizei prüft noch, ob der Unbekannte Beute gemacht hat. Bei der Flucht hinterließ der Täter seine Spuren am Tatort.

Die Polizei Laupheim hat die Spuren gesichert und ermittelt. Sie nimmt Hinweise aus der Bevölkerung entgegen unter der Telefonnummer 07392/96300. Einklappen Ausklappen