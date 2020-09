Wann muss man für Hilfebedürftige entscheiden?

Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige im Rathaus trifft sich am Dienstag, 15. September, von 14 bis 16.00 Uhr in der Hauptstraße 25 in Schemmerhofen (1. Stock). Eine Anmeldung ist bis Montag, 14. September, bei Irmgard Ruf von der Gemeinde Schemmerhofen unter der Telefonnummer 07356/935624 oder per E-Mail an Irmgard.Ruf@schemmerhofen.de erforderlich. Christine Bittner, Sozialpädagogin beim Betreuungsverein Biberach, wird Hinweise zu der obigen Frage geben. Eingeladen sind auch Angehörige, die sich vor einer Pflegesituation für dieses Thema interessieren. Wer verhindert ist, kann sich nach Anmeldung an jedem ersten Mittwoch im Monat bei Brigitte Koch vom Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ im Rathaus in Schemmerhofen persönlich informieren oder beim Betreuungsverein Biberach unter der Nummer 07351/17869.

In der häuslichen Betreuung hilfebedürftiger Angehöriger kann neben praktischer Hilfe auch die rechtliche Vertretung notwendig werden: Bei der Einwilligung in Operationen, Anträge an die Pflegeversicherung, ans Sozialamt, Verträge mit Pflegediensten, Heimen oder bei einer Wohnungsauflösung. Damit man den Betroffenen, selbst wenn es der Ehepartner ist, vertreten kann, muss man sich je nach familiärer Situation als Betreuer oder Bevollmächtigter ausweisen können. Die Vor- und Nachteile der Betreuungsverfügung oder einer Vorsorgevollmacht wird die Referentin besprechen.

Brigitte Koch von der AG „Vorsorge treffen“ wird die Vorsorgemappe vorstellen und auf Fragen zur Patientenverfügung eingehen, in der man festlegt, welche lebensverlängernden Maßnahmen ohne Aussicht auf Besserung nicht mehr erfolgen sollen. Die Verfügung hilft Angehörigen und Ärzten zu klären, was im Sinne des Patienten getan werden soll. Muster für eine Vollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung findet man in der Vorsorgemappe des Stadtseniorenrates Biberach, auch als Download unter www.basisversorgung-biberach.de/vorsorge-treffen.