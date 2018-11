Württemberger unter sich in der Hessenbühl-Arena

Zum Abschluss der Vorrunde erwarten die B-Juniorinnen des SV Alberweiler in der Fußball-Bundesliga Süd den württembergischen Kontrahenten VfL Sindelfingen Ladies. Das Spiel findet am Samstag, 24. November, um 14 Uhr in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler statt.

Nach einer zweiwöchigen Fußballpause ist es laut SVA-Trainer Dominik Herre schwer zu sagen, wie seine Mannschaft nach der punktspielfreien Zeit in den Spielrhythmus kommen wird. Die B-Juniorinnen des SVA haben am vergangenen Wochenende ein Testspiel gegen die C-Junioren der SGM Baustetten bestritten und mit 6:1 für sich entschieden.

Derby der Tabellennachbarn

Im Derby gegen Sindelfingen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der SV Alberweiler befindet sich auf Platz drei mit 14 Punkten. Einen Rang dahinter befindet sich nach acht Spielen mit nur einem Zähler Rückstand Sindelfingen.

Ellgass kehrt zurück

Das Ziel von SVA-Trainer Dominik Herre ist ein Heimsieg. „Wir wollen unser Spiel machen und von Beginn an Druck auf den Gegner ausüben“, lautet seine Marschroute. Im Heimspiel gegen Sindelfingen stehen Dominik Herre seit Langem wieder alle Spielerinnen zur Verfügung. Das war zuletzt am dritten Spieltag gegen Nürnberg so. Vera Ellgass kehrt nach einer Außenbandverletzung wieder in den Kader zurück. Sie war das letzte Mal am vierten Spieltag Anfang Oktober im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dabei. Auch die Spielerinnen mit Zweitspielrecht sind gegen den VfL einsetzbar.