Vorweihnachtliches Konzert am vierten Advent in Alberweiler

Endlich wieder gemeinsam singen, dachten sich die SängerInnen des Gesangvereins Frohsinn Alberweiler – endlich wieder Chorkonzerte hören, die ZuhörerInnen, die trotz Fußball-WM-Endspiel am vierten Advent in die Kirche St. Ulrich in Alberweiler kamen und vom Vorsitzenden Eugen Burger begrüßt wurden. Im rund einstündigen Konzert waren die SängerInnen in verschiedenen Zusammensetzungen zu hören. Begleitet wurden viele der Lieder von E-Piano (Ulrike Marquart) und Querflöte (Ulrike Angele). Die beiden Chorleiter hatte ein abwechslungsreiches, teils modernes Liedgut zusammengestellt.

Erst seit September proben die Männer des Männerchores unter der neuen Leitung des Dirigenten Norbert Riederer. Bekannte Weihnachtslieder erklangen, darunter das mehrstimmige, gut modulierte, nicht zu langsam gesungene „Maria durch ein Dornwald ging“. Ein Höhepunkt war das schlesische Weihnachtsstück „Transeamus“ – lateinisch gesungen, beeindruckend interpretiert. Der Chorleiter las davor den deutschen Bibeltext zum Verständnis. Es war schön, wieder einen Männerchor zu hören. Man konnte erahnen, welches Potential noch nach der langen Singpause im Chor schlummert.

In modernes weihnachtliches Liedgut entführte der Frauenchor Li(e)dschatten, Leitung U. Marquart. Die vierstimmigen Lieder, teilweise in Englisch vorgetragen, waren lebhafter als die bekannten deutschen Kirchenlieder. Die aussagekräftigen Texte waren gut verständlich gesungen und ausdrucksvoll interpretiert.

Der neue gemischte Chor, der sich zur Zeit noch aus 14 Frauen und 7 Männern unter der Leitung von U. Marquart zusammensetzt, gestaltete den dritten Teil des Konzertes. Stimmungsvoll, teilweise von Flöte und E-Piano begleitet, bis auf eine Stelle, sicher gesungene mehrstimmige Chorsätze waren zu hören. Man darf gespannt sein, wie sich der Chor als dritter Chor des Gesangvereins entwickelt.

Bevor Zuhörer und Chöre gemeinsam „O du fröhliche“ sangen, bedankte sich die Vorständin Rita Gutmann bei allen Anwesenden, entschuldigte die Kühle des Kirchenraumes und verabschiedete alle in ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2023.