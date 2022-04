Vortrag über die Medienwelt der Kinder

Der Elternbeirat des Kindergarten Altheim/Schemmerhofen und die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau lädt zur Online-Veranstaltung „Die Medienwelt Kinder und Jugendlicher“ ein. Am Mittwoch, 27. April, ab 20 Uhr gibt Medienreferentin Inge Veil-Köberle aus Ummendorf einen Einblick in die mediale Welt der Kinder, die ohne Handy und Internet undenkbar ist. Schon Kleinkinder kommen in Kontakt mit digitalen Medien, Grundschulkinder recherchieren im Internet, in weiterführenden Schulen hat jedes Kind ein Smartphone und kommuniziert, postet Fotos und informiert sich übers Internet. Während Jugendliche sorglos sind, neigen ältere Nutzer oft zu Misstrauen. Der Vortrag soll ermutigen. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist bis 26. April nötig unter info@keb-bc-slg.de oder www.keb-bc-slg.de.