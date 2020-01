Vortrag über betreutes Wohnen in Familien

Über das betreute Wohnen in Familien berichtet Reiner Schmied vom Verein „bela – begleiten, leben, arbeiten“ am Dienstag, 11. Februar, in Schemmerhofen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Schemmerhofer Rathauses.

Der Verein bela hieß früher „Freundeskreis Schussenried“. Er setzt sich für die Belange und die Unterstützung von benachteiligten und psychisch erkrankten Menschen im Landkreis Biberach ein. Eines der Angebote des Vereins ist das Betreute Wohnen in Familien (BWF) für Menschen mit einer psychischen Erkrankung und ältere Menschen, die nicht mehr alleine leben können oder wollen. Die Menschen leben bei der Gastfamilie mit und werden im Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung von ihr begleitet. Die Familie wird dabei von einem professionellen Fachteam unterstützt und beraten. Neben den Aufwendungen für Kost und Logis erhält die Gastfamilie für ihre Tätigkeit ein Betreuungsgeld.

Reiner Schmied berichtet als Mitarbeiter des Fachdiensts über das BWF als eine Alternative zum Leben in einem Heim und beantwortet Fragen dazu.