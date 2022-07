Voltigierer der RV Moosbeuren erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 8. Juli startete die Nachwuchsgruppe in Herbertingen. Sie nahmen an einem Schritt und Trab Wettbewerb teil und sicherten sich in beiden Prüfungen den ersten Platz. Es voltigierten Nora und Jessica Hübner, Sarah Hepp, Emilia Kern, Dana Zahn, Sophia Wurm und Finja Münch. Außerdem nahmen Nora Hübner und Sophia Wurm an einer Nachwuchs-Doppel-Prüfung teil und sicherten sich den 2. Platz. Die Sportlerinnen turnten auf dem Rücken von Caliso. Ebenfalls teilgenommen hat die Turniergruppe des RV Moosbeuren auf dem Pferd Chocolat. Elisabeth Sieben, Hannah und Emma Jahrmann, Eva-Maria Schlichtig, Luisa Aßfalg und Sina Stöhr sicherten sich bei ihrem letzten L-Start ebenfalls den ersten Platz.

Außerdem startete das Doppel Elisabeth Sieben und Sina Stöhr bei der Landesmeisterschaft in Leonberg. Mit einer Wertnote von 7,094 konnte sich das Doppel den 3. Platz sichern. Somit qualifizierten sie sich für den Deutschen Voltigierpokal der M-Gruppen und Doppelpaare. Der Deutsche Voltigierpokal in dieser Leistungsklasse wird Ende Oktober in der Olympiahalle München-Riem ausgetragen. Vorgestellt wurden alle Voltigiererinnen von Trainerin und Longenführerin Silke Stöhr.