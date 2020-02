Viele Jugendliche finden den Weg zur Prayernacht

Viele Menschen haben an der Prayernacht in Schemmerhofen teilgenommen. Die Wallfahrtskirche hatte die ganze Nacht über ihre Türen geöffnet. Pfarrer Helmut Epp aus Immenstadt sprach im vollem Annahaus zu den überwiegend jugendlichen Zuhörern. Manche der Teilnehmer kamen sogar aus Stuttgart.

Pfarrer Epp erklärte in seinem Vortrag anschaulich anhand mehrerer Bilder aus der Bibel, wie man Angst mit dem Glauben bekämpfen könne. In der heutigen Zeit seien die Menschen zahlreichen Stürmen ausgesetzt: „Den kleinen Problemen im Alltag, unerfüllten Wünschen und Sehnsüchten, Schicksalsschlägen, Krankheit oder einer unsicheren Zukunft“, so Pfarrer Epp. „Um darin nicht unterzugehen, hilft es, den Blick auf Gott zu richten und zu vertrauen“, führte er weiter aus.

Dabei sei es jedem selbst überlassen, einen persönlichen Weg in der Beziehung zu Gott zu finden. Pfarrer Epp machte den Zuhörern mit seiner eigenen Geschichte und Anekdoten aus seinem Leben Mut, diesen Weg zu gehen. Mit seiner erfrischenden Art brachte er die Zuhörer immer wieder zum Lachen und regte gleichzeitig zum Nachdenken an. Während die Erwachsenen dem Vortrag lauschten, wurden die anwesenden Kinder parallel in zwei Gruppen betreut. Das Aufhofer Käppele war ab 20 Uhr zum anschließenden Jugendgottesdienst gut gefüllt. Die Wallfahrtskirche blieb anschließend die ganze Nacht über geöffnet. Die ganze Nacht hindurch frequentierten Menschen das sakrale Gebäude. Viele Besucher nutzten die nächtlichen Stunden, um dort zur Ruhe zu kommen, eine Kerze anzuzünden, der besinnlichen Musik zu lauschen oder das Gespräch mit einem Priester zu suchen. Die Abschlussmesse am Sonntag um 9 Uhr zelebrierte Pfarrer Kilian Krug. In seinen Abschlussworten dankte er den jugendlichen Veranstaltern für deren Engagement, die im Herbst 2020 erneut eine Gebetsnacht mit neuem Referenten veranstalten werden.