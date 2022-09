Viel Spaß bei „Scheifeles“ und88 Minuten zum Lachen

Ein heiterer Abend erwartet die Gäste im KUNSTschalter Schemmerhofen, wenn es heißt „Besuch bei Scheifeles“. Die „Scheifeles“ sind ein altes Ehepaar, das sich in den Widrigkeiten des Alltags genüsslich auf die Nerven geht. Die „Scheifeles waren eine Erfolgsnummer des Biberacher Kabaretts „Der springende Punkt“. Dessen Mitglieder Gunther Dahinten, Anne Ottenbacher-Hopf und Peter Hopf lassen jetzt die „Scheifeles“ in einigen Sketchen wieder aufleben. Die Zuschauer erwartet ein unterhaltsames Programm in 88 Minuten. Los geht’s am Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Anmeldung bitte ang: info@kunstschalter-schemmerhofen.de. Der KUNSTschalter wird Gefördert aus dem Programm „Freiräume“, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der Gemeinde Schemmerhofen.