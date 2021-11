Verein Jiamini bietet Perspektiven für kenianische Slumkinder

Slumkindern aus Thika in der Nähe der kenianischen Hauptstadt Nairobi die Chance auf Bildung und eine selbstbestimmte Zukunft zu geben – das ist das Ziel des 2016 gegründeten Fördervereins Jiamini mit Sitz in Alberweiler. Erstmals wird er in diesem Jahr durch die SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt.

Es waren die persönlichen Eindrücke zweier junger Frauen aus der Region, die im Kiandutu-Slum der Trabantenstadt Thika vor den Toren Nairobis einen mehrmonatigen Freiwilligendienst absolvierten und beschlossen, den bedürftigen Waisenkinern dort weiterhin helfen zu wollen. Sinja Stötzner aus Laiz (Kreis Sigmaringen) gründete vor Ort die Organisation Jiamini, was auf Kiswahili „Glaube an dich selbst!“ bedeutet. Janina Senner aus Alberweiler, die ebenfalls ihren Freiwilligendienst in Thika absolvierte, stieg in den Verein mit ein. Um die Arbeit vor Ort finanziell unterstützen zu können, wurde der in Alberweiler ansässige Förderverein Jiamini gegründet, dessen Vorsitzende Alexandra Senner ist.

Verein begleitet Kinder die gesamte Schulzeit

In Thika hat der Verein das Jiamini-Tageszentrum aufgebaut, das 25 Waisenkindern, die Chance auf Bildung, Erziehung, medizinische Versorgung und eine geregelte Tagesstruktur gibt. Bei 30 000 Menschen, die im Slum leben, eine kleine Zahl. „Für uns ist das aber die Obergrenze, weil wir nachhaltig arbeiten wollen“, sagt Alexandra Senner. „Wir begleiten und unterstützen die Kinder durch Schule und Ausbildung, bis sie auf eigenen Beinen stehen können.“ Ein Slum-Ältestenrat macht den Verein jeweils auf Kinder aufmerksam, die einer Unterstützung besonders bedürfen. Oft nehme man dann auch deren Geschwister mit auf, sagt Senner.

Den Kindern wird von Jiamini der Schulbesuch ermöglicht – zum Teil bis zur Highschool. „Wir bezahlen unter anderem das Schulgeld, die Bücher und auch die Schuluniformen“, sagt Senner. Nach dem Unterricht kommen die Kinder ins Jiamini-Tageszentrum. „Dort erhalten sie ein frisch gekochtes Essen, sie machen ihre Hausaufgaben und es gibt gemeinsame Freizeitaktivitäten, zum Beispiel Sport, Malen oder Basteln.“ Zudem erhalten die Kinder sogenannte Life-Skill-Lessons. Es werden ihnen grundlegende Dinge zu Themen wie Hygiene, Aids oder Verhütung vermittelt. „Ganz wichtig ist uns auch das Vermitteln einer gewaltfreien Erziehung“, sagt Alexandra Senner. Wird eins der Kinder krank, bezahlt der Verein die Arztkosten. Während der Schulferien bietet der Verein Jiamini auch Aktivitäten für andere Kinder aus dem Slum an.

Schon neun Euro helfen weiter

In der Corona-Pandemie musste der Verein sein Tageszentrum schließen. „Es ist aber zum Glück keines unserer Kind erkrankt“, so Senner. Während der Schließung wurden die Kinder mit Schulmaterialien und Lebensmitteln versorgt. Inzwischen läuft der Betrieb wieder, es gibt Masken und Desinfektionsmittel. Auch im Slum hat der Verein Desinfektionsmittel verteilt.

Über die Unterstützung aus der SZ-Weihnachtsaktion freut sich Alexandra Senner sehr. „Schon mit neun Euro können wir die Ernährung eines Kindes für einen Monat sicherstellen“, sagt sie.

Dass das Spendengeld direkt vor Ort ankommt, kann der Verein garantieren. „Sinja Stötzner lebt und arbeitet inzwischen selbst in Nairobi, ist regelmäßig vor Ort und gibt uns Informationen“, sagt Alexandra Senner. Das Tageshaus werde von einem Projektleiter, zwei Sozialarbeiterinnen sowie rund fünf Freiwilligen betrieben, die ihr ebenfalls regelmäßig berichten. „Außerdem kenne ich die 25 Kinder, die wir unterstützen, alle selbst von meinen jährlichen Besuchen in Kenia“, sagt Alexandra Senner. Nachdem 2021 aufgrund der Pandemie das erste Jahr seit Langem war, in dem sie nicht vor Ort sein konnte, wolle sie 2022 wieder in Thika sein.