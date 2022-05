VdK-Kreisverband Biberach bestätigt Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der VdK-Kreisverbandstag fand in der Mehrzweckhalle in Aßmannshardt statt. Vorsitzender Helmut Stebner begrüßte rund 70 Delegierte aus den Ortsverbänden im Landkreis. Die folgenden Berichte des Kreisverbandsvorsitzenden, der Kassenbericht und Revisionsbericht sowie der Bericht der Kreisverbandsfrauenvertreterin warfen keine Fragen auf und führten zur einstimmigen Entlastung des Kreisverbandsvorstandes.

Landesverbandsgeschäftsführer Thomas Schärer nannte als soziale Ungerechtigkeit, dass Rentner und Rentnerinnen, Pensionäre und Pensionärinnen bei den finanziellen Hilfen aufgrund der steigenden Energie- und Lebensmittelkosten, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, vergessen wurden. Hier fordert der VdK, auch diesen Personenkreis in die Hilfen einzubeziehen. Allgemein fordert der Sozialverband die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundlebensmittel. Auch in diesem Jahr wird es, so berichtete Schärer, wieder eine Kampagne des Sozialverbands geben, diesmal zu einem Thema aus dem Bereich der Pflege (Nächstenpflege).

Um seine Solidarität mit Menschen aus der Ukraine zu zeigen, beschloss der Kreisverband an dem Kreisverbandstag eine größere Spende an eine regionale Mutter-Kind-Organisation für aus der Ukraine in Folge des Kriegs geflüchtete Mütter mit Kindern zu geben.

Die Delegierten bestätigten Helmut Stebner als Vorsitzenden des Kreisverbands, Gabriele Kübler als stellvertretende Vorsitzende sowie den Kassier Linus Baumann, Schriftführer Franz Hipp und die Frauenvertreterin Gerlinde Gapp. Als Vertrauensleute der Rentner, der Behinderten und der Schwerbehinderten wurden (in gleicher Reihenfolge) Gabriele Kübler, Günther Schirmer und Zoltan Sipos gewählt. Als Beisitzer wurden Meral Akcakaya, Gertrud Boneberg, Gabriele Lott und Robert Schafitel gewählt bzw. in ihren Funktionen bestätigt. Die Revisoren Ingeborg Nickel und Anne Hellen wurden ebenfalls wiedergewählt.

Harald Schönle erhielt die goldene Verdienstnadel, Robert Schafitel die silberne Ehrennadel, Brunhilde Bürgin und Helmut Stebner die goldene Ehrennadel. Jürgen Koch wurde in Abwesenheit die Ehrenmedaille zuerkannt. Brunhilde Bürgin und Jürgen Koch wurde außerdem die Ehrenmitgliedschaft im Kreisverband verliehen.Helmut Stebner teilte mit, dass es auch 2021einen überdurchschnittlichen Mitgliederzuwachs beim VdK-Kreisverband gab.