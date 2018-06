Valentinsmesse: Segen für alle Liebenden

Ein Festgottesdienst mit Segnung beginnt am Samstag, 14. Februar, um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche „Aufhofener Käppele“ in Schemmerhofen. Zum Fest des Hl. Valentin, des Patron der Liebenden, sind Liebende, Liebespaare, Eheleute und Menschen in Liebesbeziehungen eingeladen.

Den Segen empfangen sollen Menschen am Anfang einer Liebesbeziehung, Menschen, die ihr „Ja“ erneuern wollen oder für ihre Liebesbeziehung Kraft brauchen. Genauso Menschen, die ihre Liebe zu Gott als Inhalt ihres Lebens sehen, die um ihren Liebespartner trauern oder die Orientierung für ihre Liebe suchen. Die Liebe aller Besucher soll am Samstag gesegnet werden.

Bei vorherigen Valentinsmessen kamen jeweils zahlreiche Besucher auch von weiter her, darunter viele, die vermutlich keine regelmäßigen Kirchgänger sind. Pater Alfred Tönnis sieht solche Segnungsgottesdienste auch als Alternative für all jene, die durch Scheidung nicht wieder kirchlich heiraten dürfen.

Musikalisch mitgestaltet wird der Gottesdienst von der Gruppe „McChurch and the Soul Singers“.