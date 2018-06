Uwe Felger ist neuer Ortsvorsteher, die anderen bleiben

Uwe Felger ist neuer Ortsvorsteher in Aßmannshardt als Nachfolger von Karl Jucker, der nicht mehr kandidierte. In den anderen Ortsteilen wurden die jeweiligen Amtsinhaber bestätigt. Brigitte Bertsch bleibt ehrenamtliche Stellvertreterin des Bürgermeisters, Anton Hagel zweiter Stellvertreter. Das sind die wichtigsten Posten in einem großen Personalpaket, das der Gemeinderat Schemmerhofen schnürte: Es umfasst obendrein viele Mandate in Ausschüssen und Zweckverbandsversammlungen. Sämtliche Wahlen erfolgten ohne Gegenstimme, in einigen Fällen bei jeweils einer Enthaltung.

Bei den Ortsvorstehern folgte der Gemeinderat den Vorschlägen der jeweiligen Ortschaftsräte. Bürgermeister Mario Glaser überreichte den fünf gekürten Beamten auf Zeit die Ernennungsurkunden und würdigte ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Es sei ein Amt mit schönen Seiten, aber „ich weiß, wie schwierig es oft ist“. Häufig seien die Ortsvorsteher „der erste Prellbock“ für unzufriedene Bürger.

Der Polizeibeamte Uwe Felger aus Aßmannshardt war zuvor schon einige Jahre im Ortschaftsrat engagiert und übernimmt nun das Amt des Ortsvorstehers von Karl Jucker. Jucker war über Jahrzehnte im Gemeinde- und Ortschaftsrat aktiv, seit 15 Jahren Ortsvorsteher und sagte: „Jetzt sollen andere übernehmen.“ Er soll von der Gemeinde noch separat gewürdigt werden, erhielt aber von den Räten und Zuhörern jetzt schon großen Applaus.

Hermann Ackermann bleibt Ortsvorsteher in Alberweiler, Johannes Müller in Altheim in Ingerkingen und Anton Hinsinger in Schemmerberg. Während es hier keine Veränderungen gibt, wurden die Posten der Stellvertreter der Ortsvorsteher zum Teil mit im Mai neu gewählten Gemeinderäten besetzt.

Von den ehrenamtlichen Stellvertretern des Bürgermeisters soll gemäß einem alten Grundsatzbeschluss der erste aus dem Hauptort Schemmerhofen kommen, der nicht durch einen eigenen Ortsvorsteher repräsentiert ist. Brigitte Bertsch übt diese Funktion weiterhin aus und erhielt großes Lob von Bürgermeister Glaser, „sie betreibt quasi eine Außenstelle des Rathauses bei sich in der Tankstelle“. Zum zweiten Vertreter, wenn der Rathauschef bei offiziellen Anlässen verhindert ist, wurde erneut Anton Hagel gekürt. Der Altheimer ist der Gemeinderat mit der längsten Erfahrung (seit 1989). Beide erhielten Geschenke.

In die Versammlungen der gemeindeübergreifenden Zweckverbände für Abwasser und Wasserversorgung schickt Schemmerhofen jeweils den Bürgermeister sowie mehrere weitere Vertreter, darunter in der Regel die Ortsvorsteher im jeweiligen Geschäftsgebiet des Zweckverbands oder eben die Bürgermeister-Vertreterin aus Schemmerhofen. Für den Fall, dass sie die Sitzungstermine nicht wahrnehmen können, wurden weiter Gemeinde- und Ortschaftsrat als Ersatzpersonen bestimmt. Im Kuratorium der Bürgerstiftung übernimmt der neue Aßmannshardter Ortsvorsteher ebenfalls den Sitz von seinem Vorgänger. Die Bürgerstiftung unterstützt mit den Zinserträgen aus dem Kapital von zurzeit rund 80000 Euro gemeinnützige Zwecke.