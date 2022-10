Upcycling – nicht wegwerfen, sondern neugestalten

Upcycling ist das Motto beim Kunstschalter Schemmerhofen am Mittwoch, 29. Oktober, um 19 Uhr und am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 16 Uhr.Am Mittwochabend geht es um die Sichtung alter Lieblingsstücke, um sie später neu zu gestalten Das ist über ein Foto möglich (vorher Maß nehmen!) oder man bringt das gute Stück in den Kunstschalter. Es wird kreativ und günstig geplant und anschließend werden Materialien organisiert. Der Abend dient zur Vorbereitung und Planung, um beim zweiten Termin mit einem kleinen Frühstück loszulegen und das Möbelstück neu zu beziehen oder neu zu gestalten. Hierbei handelt es sich um ein offenes Mitmachangebot, das von Michaela Kussmaul begleitet wird.