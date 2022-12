Unternehmensgruppe Dünkel verzeichnet erneutes Wachstum

Nach zweijähriger Pause hat die Unternehmensgruppe Dünkel wieder ihre Weihnachtsfeier im Restaurant Motorworld Inn in Warthausen abgehalten. Bei Feier wurde auch ein Blick auf die Entwicklung der einzelnen Unternehmensbereiche geworfen, zudem wurden langjährige Mitarbeiter geehrt. Dies teilt das Unternehmen mit.

Rohstoffe, Immobilien, regenerative Energien und Mobilitätszentren sind die vier Säulen der Unternehmensgruppe Dünkel bilden. Die Basis dafür sind rund 400 Mitarbeiter. Sie sind am Standort des Headquarters in Schemmerhofen sowie bei den Beteiligungen und Tochtergesellschaften in Berlin, Stuttgart/Böblingen, Metzingen, Köln, Herten, Rüsselsheim, München, aber auch in der Schweiz und Spanien tätig.

Die Rohstoffgewinnungsbetriebe sowie die Beteiligungsgesellschaften der Kieswerke Dünkel blieben von der Pandemie wirtschaftlich weitgehend verschont. Trotz Beruhigung der Baukonjunktur 2022, explodierender Energiepreise und gestiegener Produktions- und Nebenkosten schloss man auf gutem Niveau ab.

Im Frühjahr wurde das neue, technisch innovative Verwaltungsgebäude der Kieswerke Dünkel bezogen. Es steht dort, wo viele Jahrzehnte das ehemalige Verwaltungsgebäude war: direkt an der B 465. Die Architektur des Gebäudes ist der natürlichen Form eines erodierten Findlings nachempfunden.

Das Team der ACTIV Group realisierte von 2020 bis 2022 viele Immobilienprojekte. Im Geschäftsjahr 2021 wurden alle Projekte erfolgreich umgesetzt. Auch 2022 wurden die Ziele erreicht. Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen und das restriktiv gewordene Ankaufsverhalten gewerblicher Immobilieninvestore machten sich aber bemerkbar. Von einer rückläufigen Nachfrage im mehrgeschossigen Wohnungsbau war aber nichts zu spüren.

Die mehrfach für ihre Projekte und Mobilitätszentren prämierte Motorworld Group entwickelt, baut und betreibt seit 2009 Erlebniswelten, die der mobilen Leidenschaft gewidmet sind. Sie gilt in ihrer Gesamtheit als weltweit größtes markenunabhängiges Mobilitätszentrum und vereint mit über 40 der weltweit wertvollsten und exklusivsten Fahrzeugmarken das Marken-Who-is-Who der gesamten Mobilitätsbranche. Als im März 2022 fast alle Corona-Schutzmaßnahmen fielen, war die Freude groß. Das Gesamtprojekt nahm Fahrt auf. Von dieser Entwicklung profitierten auch alle Partner und Mieter der Motorworld Group in Bereichen wie Gastronomie, Catering, Hotellerie, Handel, Dienstleistung und Service. Es gab Besucherrekorde, steigende Umsätze und Umsatzrekorde.

Die vierte Säule der Unternehmensgruppe erzeugt rund 22 Millionen kWh saubere Energie pro Jahr, bei steigender Tendenz. Dadurch werden im Vergleich zu fossilen Kraftwerken 8,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht einem Verbrauch von stattlichen 17 Millionen kWh Strom. Der CO2-Bedarf aller Unternehmen der Dünkel Gruppe aus dem Bezug von Strom, Gas und Treibstoffen, kann aus eigener Kraft CO2-Bedarfsneutral gedeckt werden. Das heißt, dass sich die gesamte Gruppe einschließlich aller Motorworld-Standorte als „klimaneutral“ bezeichnen kann.

Regenerative Energiequellen sind die Zukunft und eine attraktive Antwort auf die steigenden Anforderungen von Umweltschutz und Effizienz. Im Einklang mit den politischen Forderungen, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu beschleunigen, wird das Geschäftsfeld Greenenergy weiter ausgebaut.