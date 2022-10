Uni-Vorlesungen für Kinder: Was sie dabei lernen sollen

Die erste Vorlesung findet am Mittwoch, 26. Oktober 2022, in der Mühlbachschule Schemmerhofen statt. Das Thema lautet „Warum fallen die Sterne nicht vom Himmel“. Die Vorlesung hält Professor Klaus Werner, Direktor des lnstituts für Astronomie und Astrophysik der Eberhard Karls Universität Tübingen. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Schulmensa. Weitere Vorlesungen im Landkreis Biberach folgen. Alle Infos dazu gibt es aktuell auf www.kinderuni-oberschwaben.de.