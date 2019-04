Unglückliche Niederlage im Spitzenspiel

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben in der Bundesliga Süd das Nachholspiel des 11. Spieltags beim Tabellenführer SC Freiburg unglücklich mit 0:1 (0:0) verloren. In einer Begegnung vor 150 Zuschauern waren beide Mannschaften ebenbürtig und lieferten sich einen Kampf um den Sieg auf des Messers Schneide. SVA-Trainer Dominik Herre sagte nach dem Spiel: „Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis an diesem Tag gewesen. Aber so ist der Fußball eben.“

Das Spiel wurde einem Spitzenspiel gerecht, es wurde Teams um jeden Zentimeter gekämpft und kompakt verteidigt. Jedem Team gehörte eine Halbzeit. Der SVA dominierte den ersten Spielabschnitt und verpasste es, in Führung zu gehen. Freiburg war im zweiten Spielabschnitt die wachere Mannschaft.

Die erste Möglichkeit hatte der SVA in der fünften Minute ,als Spielführerin Laureta Temaj einen Freistoß knapp neben das SCF-Gehäuse setzte. In der 14. Minute setzte sich Julia Kopf über den linken Flügel durch fand in der Mitte aber keine Abnehmerin.

Schlitter verpasst die Führung

Die größte Chance in Spielabschnitt eins hatte Solveig Schlitter. Die Gäste hatten bereits den Torschrei auf den Lippen, der Ball ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbeiging. Eigentlich hätte der Ball ins Tor gehen müssen. Aufgrund eines Platzfehler tat er dies unerklärlicherweise nicht. Es wäre die zu diesem Zeitpunkt verdiente SVA-Führung gewesen. Kurze Zeit später schloss Schlitter aus 20-Metern-Torentfernung ab, SCF-Keeperin Kristina Bruch war auf dem Posten.

Freiburg hatte in Spielabschnitt eins lediglich eine Möglichkeit. Nach einem Abstimmungsfehler in der SVA-Hintermannschaft kam U-17-Nationalspielerin Victoria Ezebinyuo in der 27. Minute zum Abschluss, der jedoch weit am SVA-Tor vorbeiging. Einen Freistoß von Temaj in der 32. Minute konnte Freiburgs Torhüterin Bruch erst im Nachfassen sicher halten. Die Seiten wurden torlos gewechselt.

Kurz nach der Halbzeit köpfte Vera Ellgass einen Kopfball zu zentral auf das Freiburger Tor. Aus aussichtsreicher Position brachte Temaj einen Freistoß nach innen, Freiburgs Torhüterin konnte den Ball nur abklatschen, im Nachsetzen war jedoch keine Alberweiler Spielerin in Ballnähe. Freiburg hatte in der 46. Minute eine Großchance aus Nahdistanz, Selina Fockers scheiterte an der SVA-Keeperin Laura Bozenhardt.

Die spielentscheidende Szene gab es in der 55. Minute. Alberweiler war ohne Bedrängnis in Ballbesitz und spielte den Ball zu ungenau nach vorne, Freiburg schaltete schnell um, brachte den Ball über Außen ins Zentrum zu Fockers, die den Ball aus kürzester Torentfernung volley unhaltbar im Tor zur 1:0-Führung versenkte. Die große Chance auf den Ausgleich verpasste Malin Frisch in der 69. Minute. Aus 16 Meter Torentfernung setzte sie den Ball an die Latte, Freiburgs Keeperin Bruch hätte keine Chance gehabt. Der SVA versuchte bis zum Schluss alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. Es sollte an diesem Tag aber nicht gelingen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben heute ein wirkliches Spitzenspiel zweier ebenbürtiger Mannschaften gesehen“, so SVA-Coach Dominik Herre. „Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen.“

Für Alberweiler war es die erste Niederlage seit Oktober. Außerdem kassierte der SVA das erste Gegentor nach zuvor acht Spielen ohne Gegentor in der Bundesliga Süd.

Der SC Freiburg führt die Tabelle nun mit neun Punkten Vorsprung vor dem SV Alberweiler an. Der SVA hat noch eine Begegnung weniger als Freiburg. Am kommenden Samstag ist der SVA um 14 Uhr erneut auswärts bei Eintracht Frankfurt im Einsatz.