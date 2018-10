Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben am fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd in der heimischen Hessenbühl-Arena unglücklich mit 0:1 (0:0) gegen den FC Bayern München verloren. Durch die erste Saisonniederlage rutscht der SVA auf den dritten Tabellenplatz ab, ist jedoch punktgleich mit Spitzenreiter SC Freiburg und dem Zweiten Hoffenheim.

Bereits vor dem Spiel war der SVA personell dezimiert worden. In der vorangegangen Trainingswoche verletzte sich Torjägerin Vera Ellgass am Außenband. Mia Eickmann konnte wegen einer Grippe nur auf der Bank Platz nehmen. Chantal Ebinger musste dann nach knapp einer halben Stunde auch noch ausgewechselt werden, da sie noch durch die Folgen einer Grippe geschwächt war. Außerdem stand Franziska Gaus nicht zur Verfügung, da sie für die B-Junioren des FC Wangen auflief.

Trotz allem hätte die Partie bei Sonnenschein und vor 400 Zuschauern bereits nach fünf Minuten für den SVA entschieden sein können. Chantal Ebinger kam aus 16 Metern frei zum Schuss. Der Ball prallte an die Unterkante der Latte, sprang auf die Linie und von da aus zurück ins Feld (1.). In Minute zwei tauchte Solveig Schlitter allein vor FCB-Torhüterin Sofie Bayerschmidt auf, ihr Schuss ging drüber.

Auch in der Folge boten sich dem SVA sehr gute Chancen. Nach Pass von Schlitter setzte sich Stürmerin Malin Frisch schön durch, eilte allein aufs FCB-Tor zu und schob den Ball aus Nahdistanz knapp am Gehäuse vorbei (17.). Einen Freistoß von SVA-Kapitänin Laureta Temaj klärte FCB-Keeperin Bayerschmidt per Fußabwehr. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff verpasste die eingewechselte Emely Kaiser am langen Pfosten einen Freistoß von Temaj.

Handelfmeter bringt Entscheidung

Der erste Bayern-Torschuss war in Minute 48 zu verzeichnen: Einen 20-Meter-Freistoß von Maria Zeller klärte SVA-Torhüterin Laura Bozenhardt zur Ecke. Dies tat sie auch bei der nächsten FCB-Chance (58.). Allerdings entwickelte sich daraus die spielentscheidende Szene. Die Ecke wurde kurz ausgeführt, der Ball sprang zunächst Julia Kopf außerhalb des 16-Meterraums an die Hand und von dort an die angelegte Hand von Leonie Birk – Schiedsrichterin Davina Haupt zeigte auf den Elfmeterpunkt. Emily Hobelsberger verwandelte diesen souverän zum 1:0 für den FC Bayern.

Eine Minute später schoss Temaj einen Freistoß aus 20 Metern knapp am Münchner Kasten vorbei. Auch eine Doppelchance in der 75. und 76. Minute von Birk und Schlitter führte nicht zum Torerfolg. So stand am Ende eine vermeidbare und unglückliche 0:1-Niederlage für den SVA.

„Momentan haben wir vor dem Tor kein Glück und dann kommt auch noch Pech hinzu. Das Schiedsrichterinnengespann hat heute in einigen Szenen fragwürdige Entscheidungen getroffen. Den Elfmeter muss man nicht geben“, sagte Alberweilers Trainer Dominik Herre nach dem Spiel. „Und nach knapp einer halben Stunde wird eine Spielerin von uns binnen fünf Minuten zweimal so rüde attackiert. Dass es nur einmal Gelb gibt, das kann man nicht verstehen, dann hätten wir 50 Minuten in Überzahl gespielt.“ Dennoch müsse man sich an die eigene Nase fassen. „Wenn man keine Tore macht, wird es schwer zu punkten. Und das ist gerade unser Problem“, so Herre.

Am kommenden Samstag, 20. Oktober, trifft der SVA nun um 14 Uhr in St. Leon-Rot auf den Tabellenzweiten Hoffenheim.