Unbekannter stiehlt Gepäck am Bahnhof

Ein Dieb hat am Sonntagmittag am Bahnhof in Schemmerberg zugegriffen. Er entwendete den Rucksack eines 44-Jährigen, so der Bericht der Polizei. Der Mann hatte seinen Rucksack gegen 12.45 Uhr im Wartehaus am Bahnhof abgestellt und sich eine Fahrkarte gekauft. Daraufhin stieg er in den Zug ein, wo er feststellte, dass er seinen Rucksack liegen gelassen hatte. Als er eine Stunde später wieder am Bahnhof in Schemmerberg eintraf, musste er feststellen, dass ein Unbekannter sein Gepäck gestohlen hatte. Die Laupheimer Polizei (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.