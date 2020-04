Unbekannter fährt gegen geparkten Wagen

Ein Unbekannter ist am Samstag in Schemmerhofen gegen einen geparkten Touran gefahren und hat sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort entfernt. Das berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Sie ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Ein 41-Jähriger hatte am Samstagvormittag seinen VW Touran in Schemmerhofen im Eschbachweg auf dem Parkplatz der dortigen Gärtnerei abgestellt. Als er gegen 9.30 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass sein Touran an der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt ist.

In der Gärtnerei hatte sich jedoch niemand gemeldet, daher rief der Touranfahrer die Polizei. Die Beamten stellten anhand von Lackspuren fest, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um ein blaues Fahrzeug handeln muss. Die Laupheimer Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Die Beamten schätzen den am Touran entstandenen Schaden auf 1000 Euro.