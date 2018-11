Unbekannter bricht in Firmengebäude ein

Am Wochenende hat ein Unbekannter in Alberweiler nach Beute gesucht.Wie die Polizei berichtet, sah ein Zeuge am Montagmorgen die Spuren des Einbruchs: Ein Unbekannter hatte an einem Gebäude auf dem Firmengelände in der Bergstraße die Scheibe eingeschlagen und war ins Innere gegangen. Er griff nach einem Feuerlöscher und flüchtete damit. Seine Spuren ließ der Einbrecher am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Laupheim (07392/96300) erste Hinweise auf den Täter.