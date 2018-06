Unbekannte setzen Kran bei Sturm in Bewegung

Eine gefährliche Spielerei mit einem Baukran haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Sturmnacht zum Donnerstag getrieben. Gegen 1.30 Uhr hatten Anwohner der Polizei mitgeteilt, dass dort ein Baustellenkran nicht sturmsicher sei. Es handelt sich um die öffentliche Baustelle am Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Aßmannshardt. Durch den am Stahlseil im Wind pendelnden Haken waren bereits Dach und Regenrinne eines Hauses getroffen und beschädigt worden.

Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass jemand die verschlossene Türe eines Baucontainers aufgedrückt hatte. Von dort hatten die Unbekannten die Fernbedienung des Kranes geholt und diesen in Betrieb gesetzt. Durch die Spielerei entstand nicht nur an dem Wohnhaus ein Schaden: Der Kran selbst wurde durch die unsachgemäße Bedienung ebenfalls erheblich beschädigt. Den Schaden am Kran schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Die Täter sollen sich dann vom Ort des Geschehens entfernt haben, die Fernbedienung warfen sie in der Nähe weg. An einem in unmittelbarer Nähe parkenden Auto wurde noch ein Scheibenwischer abgerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, das Polizeirevier Laupheim,Telefon 07392/9630-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung.