Ukrainische Jungmusiker spielen in Schemmerhofen

„The first all Ukrainian Jugend Jazz Band“ kommt am Samstag, 25. Juni, um 19 Uhr nach Schemmerhofen in die Mühlbachhalle. Die jugendlichen Mitglieder der Band wurden zu Kriegsbeginn in die Schweiz evakuiert und haben dort ein Bühnenprogramm einstudiert. Die Mitglieder der Band werden schon am Vortag anreisen und eine gemeinsame Musikprobe mit den Jugendlichen aus den Vereinen austauschen. Die Benefizveranstaltung wird von den Musikvereinen aus Obersulmetingen, Schemmerhofen, Ingerkingen, Altheim, Schemmerberg bewirtet, wobei der gesamte Erlös der Aktion „unsere Region Hilft“ zugutekommt, berichten die Veranstalter in einem Schreiben. Einlass ist um 18 Uhr, Veranstaltungsende voraussichtlich gegen 22 Uhr.