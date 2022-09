Trotz zahlreicher Torchancen keine Punkte

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben in der Bundesliga auch ihre zweite Partie verloren. Im Gegensatz zur 0:7-Auftaktpleite gegen übermächtige Frankfurterinnen fehlte den SVA-Mädels bei der 1:2 (1:2)-Niederlage bei den VfL Sindelfingen Ladies nur ein Quäntchen Glück zum Punktgewinn.

Die Alberweilerinnen waren in dem Auswärtsspiel gleich gefordert, da die Gastgeberinnen druckvoll begannen. Doch nach den ersten Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nachdem in der elften Minute zweimal der Ball nicht entscheidend von der SVA-Defensive geklärt worden war, „zeigte die Schiedsrichterin nach einem normalen Zweikampf zur Überraschung aller auf den Elfmeterpunkt“, ärgerte sich SVA-Trainer Herbert Sailer. Dieses Geschenk nutzten die Sindelfingen Ladies zur 1:0-Führung. Durch diesen Führungstreffer beflügelt, hatten die Gastgeberinnen ihre beste Phase und erhöhten durch einen Schuss ins lange Eck auf 2:0 (26.).

Wer jetzt dachte, das das Spiel sei entschieden sah sich getäuscht. Denn nur wenige Sekunden später konnte Noemi Spieß eine schöne Kombination durchs Zentrum zum Anschlusstreffer abschließen. Jetzt hatten die B-Juniorinnen des SV Alberweiler das Spiel im Griff und zweimal alleine vor der Torhüterin die Möglichkeit zum Ausgleich, doch konnten beide Chancen nicht genutzt werden. So ging es mit einer glücklichen Führung für die Gastgeberinnen in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Immer wieder erspielten sich die Gäste gute Möglichkeiten. In der 55. Minute traf Lina Käppeler nach einem Angriff über die rechte Seite zum vermeintlichen Ausgleich, doch die Schiedsrichterin entschied auf Abseits. In der 65. Minute die größte Chance zum Ausgleich, als nach einem weiteren guten Pass in die Tiefe die Torhüterin bereits ausgespielt war, der Ball aber nur am Außennetz landete.

Bei ihren wenigen Vorstößen hatten die Sindelfingerinnen noch zwei gute Möglichkeiten das Spiel zu entscheiden, doch konnten diese verhindert werden. In der Schlussphase lag der Ausgleich vor allem bei den zahlreichen Standardsituationen mehrmals in der Luft, doch die Gastgeberinnen schafften es immer wieder, noch zu klären oder der Ball verfehlte knapp das Tor.

Am Ende stand ein glücklicher Sieg für die Gastgeberinnen und die B-Juniorinnen des SV Alberweiler mussten trotz guter Leistung und zahlreicher Chancen ohne Punkte die Heimreise antreten.

Am kommenden Samstag, 1. Oktober, geht es um 14 Uhr mit der Partie gegen den FC Bayern München weiter. Der Bayern-Nachwuchs ist bislang ebenfalls noch sieglos, hatte es an den ersten beiden Spieltagen jedoch mit zwei Topteams zu tun. Zum Auftakt gab es ein 1:1-Remis gegen den SC Freiburg und am vergangenen Wochenende eine knappe 1:2-Niederlage bei der Frankfurter Eintracht.