Tritonus führt Bachs h-Moll-Messe auf

Der Kammerchor Tritonus gibt am Samstag, 28. April, sein großes Jubiläumskonzert in Schemmerhofen. Der Chor führt Johann Sebastian Bachs Messe h-Moll auf. Beginn ist um 19 Uhr im Aufhofer Käppele.

Die h-Moll-Messe könne man als Zusammenfassung von Bachs vokalem Schaffen sehen, heißt es in der Konzertankündigung von Tritonus. Er verwendete dafür seine besten Kompositionen aus fast drei Jahrzehnten. Erst in der letzten Schaffensperiode seines Lebens führte Bach seine Missa zur Vollendung und vereinigte in ihr den enormen Reichtum seiner kompositorischen Begabung. Auf besonders berührende Weise drückt sie den ewig menschlichen Zukunftswunsch aus, der in jeder Messe formuliert wird: dass Himmel und Erde, Gott und die Menschen in Einklang kommen.

Als Solisten treten auf die Sopranistin Verena Gropper, die Altistin Anne Bierwirth, der Tenor Joachim Streckfuss und der Bariton Christos Pelekanos, sie sind alle ausgewiesene Barockspezialisten und über das Orpheus Vokalensemble über lange Jahre mit der Landesakademie musikalisch verbunden. Neben den Vokalsolisten und dem vier- bis achtstimmigen Chor erfordert die Messe in h-Moll in ihrer letzten Fassung ein reich besetztes Orchester aus Blechbläsern, Holzbläsern, Pauken und Streichern mit Basso continuo. Diesen Part übernimmt das Barockensemble La Banda, welches aus Musikern besteht, die teilweise auch in Orchestern wie Concerto Köln, Akademie für Alte Musik Berlin und Freiburger Barockorchester musizieren. Der Kammerchor Tritonus führte zusammen mit La Banda bereits vor zwei Jahren das Dixit Dominus von Georg Friedrich Händel auf.

Mit diesem besonderen musikalischen Werk beschließt der Kammerchor das Jubiläum „25 Jahre Tritonus“. Gleichzeitig feiert das Ensemble zusammen mit seinem Chorleiter Klaus Brecht das Ende dessen offizieller Tätigkeit als Dozent der Landesmusikakademie.

Eine weitere Aufführung der h-Moll-Messe findet am Sonntag, 29. Mai, um 16 Uhr in St. Johann in Rot an der Rot statt.