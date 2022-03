Trio erhält Erinnerungsmedaille

Am Rande des B-Juniorinnen-Bundesligaspiels zwischen dem SV Alberweiler und dem SC Freiburg sind einige Spielerinnen aus der Regionalfördergruppe Süd des Württembergischen Fußballverbands (WFV) verabschiedet worden. Diese hatten zuvor bei der Verabschiedungsveranstaltung in Krauchenwies im November vergangenen Jahres nicht dabei sein können.

Alara Sehitler aus Aulendorf spielt bei den Jungs beim FV Ravensburg und ist inzwischen deutsche U17-Nationalspielerin. Caitlin Bolinger aus Ravensburg hat beim SV Oberzell gespielt und ist jetzt für den SV Alberweiler in der Bundesliga aktiv. Beide waren zwei Jahre in der Talentfördergruppe Bodensee und dann zwei Jahre in der Regionalfördergruppe Süd. Regionalfördergruppentrainerin Rosi Fröhlich, die in Alberweiler verhindert war, ist laut Mitteilung voll des Lobes für beide Mädchen.

Fördergruppentrainer Siegfried Hummel überreichte an beide – wie auch an U15-Nationalspielerin Amy Milz aus Empfingen, die aktuell beim SC Freiburg spielt – eine Erinnerungsmedaille und bedankte sich bei den Eltern für den großen Zeit- und Fahrtaufwand.