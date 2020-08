Bei einem Unfall am in Schemmerhofen hat sich ein Radfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 51-Jährige gegen 15.45 Uhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in der Altheimer Straße in Schemmerhofen unterwegs. Als er nach links in den Gänseberg abbog, übersah er einen Radfahrer. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Pedelec auf den Frontlader auf. Anschließend stürzte er auf die Straße und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.