Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Sonntag in Schemmerhofen ausgerückt. Eine Zeugin hatte kurz nach 7 Uhr den Brand in der Römerstraße bemerkt. In einer Trafo-Station war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Kabelbrand und löschte ihn, heißt es im Bericht der Polizei. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt.