Tonwerkstatt zu Weihnachten im Kunstschalter in Schemmerberg

Eine Tonwerkstatt zu Weihnachten mit Andrea Tiebel-Quast veranstaltet der Kunstschalter Schemmerhofen am Freitag, 2. Dezember, 18 bis 21 Uhr, in Schemmerberg (Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank). An diesem Abend können kleine Geschenke für Weihnachten getont werden, heißt es in der Ankündigung. Es gibt Ton, Werkzeuge und Anregungen für die Umsetzung eigener Ideen. Die Arbeiten werden danach gebrannt und können am 19. Dezember von 19 bis 19.30 Uhr abgeholt werden. Die Teilnahme kostet acht Euro.