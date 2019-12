Theatergruppe gibt Zusatzvorstellung

Über die Weihnachtsfeiertage hat die Landjugend Schemmerberg mit ihrer Theatergruppe die Komödie „Außer Kontrolle“ in drei Akten von Ray Cooney aufgeführt. Nach drei erfolgreichen, ausverkauften Vorstellungen des Schemmerberger Theaters gibt es für Kurzentschlossene noch eine Aufführung am Freitag, 3. Januar. Beginn der Veranstaltung in der Festhalle Schemmerberg ist um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.

Neun Laiendarsteller stehen laut Ankündigung auf der Bühne und sorgen für Lachsalven in allen drei Akten. In den Hauptrollen spielen Gustl Hafner als Richard Reichle, Michael Kopf als Georg Pfeiffer, Jürgen Barthold als Harald Fröhlich. Weitere Rollen sind besetzt mit Tim Schütt als Hotel-Manager, Andreas Rapp als Ronnie Winter, Mathias Huber als Jack Baker, Julia Löffler als Jana Winter, Simone Schäfer als Pamela Reichle und Lucia Sterzer als Schwester Olga.

Und darum geht es in dem Stück: Landtagsabgeordneter Richard Reichle verbringt anstelle einer Nachtsitzung im Landtag ein Schäferstündchen mit der Sekretärin des Oppositionsführers in einem nahegelegenen Luxushotel. Als sie in ihrer Hotelsuite plötzlich eine Leiche entdecken, wird sein Sekretär Georg, der Mann für alle Fälle, bestellt, um die Affäre im Sinne der Regierung zu regeln. Doch die Verwicklungen eskalieren, da einige unerwartete Gäste auftauchen: der eifersüchtige Ehemann, ein geldgieriger Kellner, eine resolute Krankenpflegerin mit Liebeswallungen, der sehr auf Ordnung bedachte Manager des Hotels, ein orientierungsloser Privatdetektiv und nicht zuletzt die Ehefrau des Abgeordneten. Als auch noch die Leiche Auferstehungstendenzen hat, gerät die Situation für Richard und Georg zunehmend außer Kontrolle.