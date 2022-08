Tennis-Talent-Tage in Schemmerhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Sommerferien ging es auf der Tennisanlage für viele Kinder und Jugendliche wieder sportlich zu. Bei herrlichem Wetter haben über 20 Jugendliche im Alter zwischen 6 und 14 Jahren ihr Tennistalent durch vielerlei Koordinationsübungen, Schlägerhaltung etc. unter Anleitung von Übungsleitern weiterentwickelt und zeigten tolles Tennis. Da der Spaß dabei natürlich auch nicht fehlte, löste dieser bei allen Teilnehmern Freude pur aus. Als Belohnung gab es anschließend zu Mittag Pizza und die Kids waren bestens versorgt. Jeder Teilnehmer erhielt zum Abschluss aus den Händen des Jugendleiters Dietmar Kästle eine Urkunde mit Gruppenfoto und eine Mütze mit der Aufschrift „Schemmerhofen spielt Tennis“. So geht ein großartiger Dank an das Trainerteam Dietmar, Klaus und Hartwig und für die Verpflegung an Jasmin Riederer und Sabine Schnatz.