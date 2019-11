Tanz wie früher im „Zug um Zug“

Im Festsaal „Zug um Zug“ in Schemmerhofen findet am Samstag, 16. November, eine Tanzveranstaltung statt, wie sie früher einmal war. Die Band Time-Square macht Live-Musik. Egal ob Fox, Chacha, Rumba oder Walzer, für jeden ist etwas dabei. Das Lokal ist bewirtet. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Plätze können per Email an kontakt@zug-um-zug.de oder telefonisch unter 07356/6620478 reserviert werden. Der Eintritt beträgt zwölf Euor. Veranstalter sind der Jahrgang 1957 aus Biberach und die Betreiber des Lokals „Zug um Zug“.

Meist gelesen in der Umgebung Schemmerhofen Schemmerhofen wird hochgestuft plus