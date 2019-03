Talente zeigen ihr Können in der Mühlbachhalle

Der SV Schemmerhofen ist Ausrichter der VR-Talentiade für Nachwuchshandballer in der Mühlbachhalle gewesen. Bei dieser zeigten Mädchen und Jungen im Alter von neun und zehn Jahren ihr Können. Unter den Augen des Talentsichters Horst Hocker vom Handballbezirk Bodensee-Donau maß sich der Nachwuchs bei Handballpartien sowie bei vielseitigen koordinativ-motorischen Übungen.

Bei der VR-Talentiade sollen besonders begabte Handballtalente entdeckt werden, die dann weiter gefördert werden: In einer zweiten Runde – dem Bezirksentscheid, der in allen acht Handballbezirken ab April stattfinden wird – wird dann nach den jeweils zwölf besten Talenten gesucht. Diese werden ins VR-Talente-Team berufen. Wer es bis dorthin geschafft hat, hat die Chance, unter anderem mit Stars zu trainieren und wird anschließend in das Förderkonzept des Handballverbands Württemberg (HVW) eingebunden. Zum Abschluss gab es auch Lob für die Ausrichter von den Gästebetreuern aus Laupheim, Reinstetten/Ochsenhausen und Bad Saulgau.