Tag der offenen Tür der St. Elisabeth-Stiftung

Die St. Elisabeth-Stiftung hat am Sonntag, 26. Juni, zum Tag der offenen Tür in den Bereich Wohnen und Begleiten Ingerkingen und in die Schule St. Franziskus eingeladen. Besucherinnen und Besucher aus der Region nutzten die Chance, sich bei strahlendem Sonnenschein einen Blick in die neu errichteten Gebäude zu verschaffen und sich bei Vorträgen zu informieren.

„Wir sind heute hier in Ingerkingen zusammengekommen und das erfreulicherweise mit einem breiten Publikum, um Ihnen allen endlich zu präsentieren, was wir dank der großen Initiative aller Mitarbeitenden hier in Ingerkingen und den Fachkollegen in der St. Elisabeth-Stiftung mit einem Investitionsvolumen von rund siebzehneinhalb Millionen Euro in Stein und vor allem Holz hingestellt haben", sagte Matthias Ruf, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung, in seinen ersten Begrüßungsworten nach dem Gottesdienst. Mitten in der Corona-Pandemie eröffnete die St. Elisabeth-Stiftung 2019 den Teilneubau der Schule St. Franziskus. Ende 2021 folgten die Wohnhäuser Hanna und Lea.

Die Besucherinnen und Besucher konnten beim Tag der öffenen Tür einen Einblick in den Alltag bekommen. Zeitgleich erhielten sie im Teilneubau der Schule St. Franziskus Einblicke in die tägliche pädagogische Arbeit des Teams um Schulleiter Thomas Kehm. „Diese geballte Intensität aus den vollen Gängen und Schulräumen und der Fragen der Besucher, das war einfach toll zu erleben und hat sicherlich alle, die diesmal da waren, noch enger mit der Schule St. Franziskus verbunden", sagte Thomas Kehm. Annika Dangel, Leiterin des Wohnbereiches in Ingerkingen, sagte: „Wir haben viele Gespräche geführt, haben auf interessierte Fragen antworten dürfen und konnten den gesamten Tag über den großen Rückhalt, den unser Standort in Ingerkingen hat, spüren."

Alleine 80 Kilogramm Kartoffeln wurden in Vorbereitung auf den Tag geschält und dann zu einem schwäbischen Kartoffelsalat verarbeitet. Für die Kinder war eine Spielstraße mit Mal-und Schminkecke und Ballspielen aufgebaut. Untermalt wurde der Tage der offenen Tür vom Musikverein Ingerkingen, der „Guten Clowns" aus Ulm, den Schultrommler , den „Beat Kids" der Schule St. Franziskus und der Dance Kids des SV Ingerkingen.