Sylas Hattrick rettet einen Punkt

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler sind am Sonntag auswärts beim Hegauer FV in der Regionalliga Süd nicht über ein 3:3-Unentschieden hinausgekommen. Das Team von Trainerin Chantal Bachteler konnte dabei nicht an die gute Leistung im Spitzenspiel gegen Ingolstadt anknüpfen, auch wenn der Spielbericht sich ähnlich liest.

„Wir haben heute 70 richtig schlechte Minuten gespielt, das muss man einfach so sagen“, konstatiert Bachteler. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und hatten eine richtige hohe Fehlpassquote.“ Die Gastgeberinnen vom Bodensee beschränkten sich dabei auf gute Defensivarbeit und ihre Konterstärke. Diese war es auch, die den HFV nach sechs Minuten in Führung gehen ließ. „Sie hatten dann auch gleich nochmal eine gute Chance, bei der uns Melli (Geiselhart, Anm. d. Red.) im Spiel hält“, so die Trainerin.

Nach einer Stunde sind es dann ein Strafstoß und ein Eigentor von Leonie Schick, die unglücklicherweise Melanie Geiselhart überlupfte, die den zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand für den Tabellendritten aus Oberschwaben bedeuteeten. „Ich kann schwer beurteilen, ob das Foul vor dem Strafstoß innerhalb des Sechzehners war oder nicht. Aber verdient war der Rückstand schon“, sagte Bachteler. Zur Rettung des SVA schritt dann aber Alberina Syla, die innerhalb von acht Minuten einen Hattrick schnürte und Alberweiler damit einen Punkt sicherte.

Lobende Worte gab es auch von der Trainerin: „Sie hat heute das gemacht, was eine Stürmerin tun soll. Sie hat drei Tore geschossen. Beim ersten hatte sie ein wenig Glück, aber die anderen beiden Schüsse aus jeweils knapp 20 Metern hat sie klasse verwertet.“ Damit hat der SV Alberweiler trotz ähnlichem Spielverlauf wie am Mittwoch dieses Mal eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren.

Angespannte Personalsituation

Insgesamt umfasste der Kader des SVA wieder nur auf 14 Spielerinnen, wobei Laura Mohr ohne Training unter der Woche auskommen musste. „Es ist schon sehr schwierig momentan. Ich kann auch keiner mal eine Pause geben, weil der Kader zu klein ist. Wir hatten bis zur Winterpause drei Abgänge und wen dann zwei oder drei langfristig ausfallen, so wie jetzt, dann sind das einfach zu wenige Spielerinnen“, erklärte sie. Auch auf Spielerinnen der B-Juniorinnen konnte die Trainerin nicht zurückgreifen, da diese nach der Auswärtsfahrt nach Frankfurt erst spät wieder in der Heimat waren.

Durch die andauernde Phase mit wenigen Punktgewinnen ist die Frankfurter Eintracht wieder bis auf einen Punkt an den SV Alberweiler herangerückt. Nun ist der Druck von hinten wieder deutlich zu spüren, nachdem Platz drei als Saisonziel ausgerufen wurde: „Das wollen wir immer noch“, sagt Bachteler. „Dafür werden wir alles tun. Vor allem jetzt beim letzten Heimspiel.“

In diesem trifft der SVA am kommenden Sonntag erneut auf den VfL Sindelfingen, gegen den bislang alle drei Saisonspiele in der Liga und in den beiden Pokalwettbewerben gewonnen werden konnten. Die Sindelfingerinnen haben allerdings am Sonntag den Tabellenführer mit 3:0 geschlagen und Ingolstadt damit die erste Saisonniederlage beigebracht.