Der SV Schemmerhofen hat in der Tischtennis-Bezirksliga vorzeitig den Meistertitel gesichert. Damit spielt der SVS in der kommenden Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Landesklasse. Schemmerhofen machte den Titel durch einen 9:5-Erfolg gegen den Tabellenzweite TSV Laubach perfekt. Am 14. April wollen die SVS-Spieler die Spielzeit nun ungeschlagen beenden. Voraussetzung dafür ist ein Sieg bei den starken Saulgauern. Zum Schemmerhofer Meisterteam gehören: (hinten von links) Sebastian Wenger, Fabian Ginter, Markus Müller, (vorn von links) Alexander Zgorzelski, Martin Wenger und Benny Sabo. Auf dem Bild fehlt Alexander Dierk.