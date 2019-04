SVA will Meisterschaftskampf spannend halten

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler treffen am Samstag, 27. April, in der Fußball-Bundesliga Süd im Schönbergstadion auf den SC Freiburg. Spielbeginn der Spitzenpartie in Freiburg ist um 14 Uhr. Es handelt sich um eine Nachholpartie des elften Spieltags, die aufgrund der Futsalmeisterschaften verlegt werden musste.

Es treffen in Freiburg die beiden formstärksten Teams der Liga aufeinander. Der SC Freiburg als Tabellenführer hat lediglich eine Partie in der laufenden Saison verloren. Die einzige Niederlage der Breisgauerinnen gab es am zweiten Spieltag im September vergangenen Jahres in Alberweiler. Der SVA gewann das Hinrundenspiel in der Hessenbühl-Arena mit 2:1. Momentan führt Freiburg die Tabelle nach 15 gespielten Spielen mit 38 Punkten an, gefolgt von Alberweiler mit 14 Spielen und 32 Punkten.

Um im Meisterschaftskampf noch eingreifen zu können, bedarf es eines Auswärtssiegs von Alberweiler. „Wir haben uns durch die positiven Ergebnisse der letzten Wochen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Wir werden in Freiburg ohne Druck zu verspüren in das Spiel gehen und versuchen, unsere Erfolgsserie weiter fortzusetzen“, erläutert SVA-Trainer Dominik Herre die Zielsetzung. „Die Tagesform wird über den Spielausgang entscheiden.“

Der SC Freiburg hat mehrere deutsche und französische U-Nationalspielerinnen in seinen Reihen. Vor jeder Saison holen die Freiburger Verantwortlichen Spielerinnen aus dem ganzen Bundesgebiet sowie dem angrenzenden Nachbarland und haben die Möglichkeit, Internatsplätze anzubieten. In Freiburg herrschen damit andere Bedingungen als in Alberweiler. Daher ist es umso höher anzurechnen, wie sich Alberweiler im Kampf gegen die Großen behauptet und im Kampf um die vorderen Plätze mitmischt. Personell stehen auf SVA-Seite bis auf Saskia Hepp (Knöchelbruch) alle Spielerinnen für einen Einsatz zur Verfügung.